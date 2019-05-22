Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikeri (BAE), ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında Bahreyn’de düzenleyeceği ekonomi çalıştayına katılacağını açıklayan ilk Arap ülkelerinden oldu.

İsrail’de katılacağını açıklamıştı

İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına davet ettiğini ve İsrail’in bu daveti kabul ettiğini duyurmuştu.

Filistinliler katılmayacak

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yetkilisi Vasıl Ebu Yusuf ise, Filistin'in tutumunun açık olduğunu ve ülkesinin ne bu anlaşmanın ekonomik kısmına ne de siyasi kısmına katılacağını vurgulamıştı.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat da Bahreyn’de düzenlenecek çalıştayla ilgili kendilerine danışılmadığını açıklamıştı.

Hamas'tan Arap ülkelerine çağrı

Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını ve destek vermelerini istiyoruz" denilmişti.

Manama'daki etkinliğin Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde Amerika'nın ilk faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, bu ekonomi çalıştayının düzenlenmesi konusunda Amerikan medyasında endişe yaşandığının gözlendiği aktarılmıştı.

"Birinci bölüm açıklanacak"

ABD'li üst düzey yetkililer, Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu planının birinci bölümünün açıklanacağını söylemişti.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili de Bahreyn'de düzenlenecek çalıştay için, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ekonomik planı bölgeye sunmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li yetkililer, İsrail ve Filistinli tarafların çalıştaya katılıp katılmayacağı konusunda ise bilgi vermekten kaçınmıştı.

"Yüzyılın Anlaşması" için mali destek Körfez ülkelerinden

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakın zamanda açıklaması beklenen Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının maddeleri olduğunu öne sürdüğü bir belge yayımlamıştı.

Buna göre, "Yeni Filistin Devleti"nin kurulmasını öngören bu anlaşmanın uygulanması için mali olarak destek sağlayacak ülkeler, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ve petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri olacak.

Destekleyici ülkeler, "Yeni Filistin"deki ulusal projeler için 5 yıl boyunca 30 milyar dolarlık bir bütçe sağlayacak. Bu bütçeye izole Yahudi yerleşim birimleri ile büyük yerleşim yerlerinin İsrail'e bağlanması maliyeti de dahil olacak.

Destekleyen devletler tarafından ödenecek fonların bölünmesi:

- ABD yüzde 20

- AB yüzde 10

- Petrol üreticisi Körfez Arap ülkeleri ise fonun yüzde 70’ini karşılayacak. Bu yüzde 70'lik oran, ülkelerin petrol gelirlerine göre belirlenecek.

- Yükün çoğu petrol üreten Körfez ülkelerinde olacak çünkü bu anlaşmadan asıl yararlanacaklar onlar.

Kaynak: Haaretz, AA