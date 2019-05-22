ABD ile İran arasındaki gerilim artarken,17-20 Mayıs tarihlerinde bin 7 yetişkinin katılımıyla internet üzerinden yapılan anket, ABD halkının konu hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu.

Reuters ile Ipsos'un ortaklaşa gerçekleştirdiği anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 51'inin, ABD'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde İran ile savaşa gideceğini düşündüğünü gösterdi.

Anket sonuçlarına göre Amerikalılar, İran’ın ABD için güvenlik tehdidi olması konusunda geçtiğimiz seneye göre daha çok endişeli. Amerikalıların çok az bir kısmı İran ordusuna önleyici saldırı düzenlenmesine destek veriyor. Ancak İran’ın Amerikan askeri güçlerine saldırması durumunda halkın yüzde 80'i, ABD’nin buna askeri olarak tam ya da kısıtlı bir şekilde cevap vermesini istiyor.

Yüzde 49'luk kesim Trump'ın İran politikasını onaylamıyor

Sonuçlara göre, Amerikalıların yüzde 49'u, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilişkilerde yürüttüğü politikayı onaylamazken, yüzde 31'lik kesim ise Trump'ın İran politikasına şiddetle karşı çıkıyor. Halkın yüzde 39'u Trump'ın İran politikasını destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 53’ü İran’ı ya ciddi ya da eli kulağında bir tehdit olarak görüyor. Katımcıların yüzde 58'i Kuzey Kore'yi bir tehdit olarak görürken, yüzde 51'lik bir kesim ise Rusya'yı tehdit olarak görüyor.

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Kaynak: Reuters