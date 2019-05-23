İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brexit planı üzerine çıkan kabine ayaklanmasının ardından yarın istifasını açıklaması bekleniyor.

Ancak istifa baskısı altındaki May'in müttefikleri, May'in 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile yaptığı görüşmeden sonra ayrılacağını ilan edeceğine inanıyor.

Geçtiğimiz hafta Başbakan May, gelecek ay başında dördüncü defa parlementoya getireceği Brexit anlaşmasının geçmesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

May'in istifa ayrıntılarını, Brexit oylamasından sonra açıklayacağı belirtilmişti.

İngiltere'de Theresa May hükümetinin Avam Kamarasından sorumlu bakanı Andrea Leadsom da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Leadsom istifasına gerekçe olarak, May'in dün açıkladığı yeni Brexit anlaşmasının ülkeyi Avrupa Birliği (AB) referandumunun sonucuna sadık biçimde Birlik'ten ayıramayacağını göstermişti.

Brexit krizi

Ülkede 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiltere Başbakanı May geçen hafta, anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını belirtmişti.

Kaynak: The Times