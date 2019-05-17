Basbakan May Avam Kamarası'ndaki önde gelen Muhafazakar Partili isimlerden oluşan 1922 Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.
1922 Komitesi adına yapılan açıklamada May`in istifa ayrıntılarını Brexit oylamasından sonra açıklayacağı belirtildi.
Başbakan May, gelecek ay başında dördüncü defa parlementoya getireceği Brexit anlaşmasının geçmesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.
Dışişleri eski bakanı Boris Johnson da Başbakan Theresa May’in görevi bırakmasının ardından Muhafazakar Parti liderliği için aday olacağını söyledi.
Kaynak: TRT Haber