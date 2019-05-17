Danimarka'da aşırı sağcı grupların müslümanlara yönelik eylemleri tansiyonu yükseltiyor.



Son olarak aşırı sağcı bir parti liderinin Kur'an-ı Kerim'i yakarak yaptığı çirkin eylem tepkilere neden oldu.



Türk nüfusun yoğunlukta yaşadığı Höje-Taastrup Belediye Başkanı Michael Ziegler yaşanan olayı provakosyon olarak değerlendirdi.



"Kur’an-ı Kerim yakmak terbiyesizlik ve saygısızlık " dedi.



Ziegler, kendi belediyesinde Müslüman toplumunun bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



"Belediyemiz sınırlarında hep birlikte barış içinde kardeşçe yaşıyoruz." dedi.

Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto eden aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA