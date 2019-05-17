ABD’de Demokratlar, Washington ile Tahran arasındaki gerilimli atmosfere dikkat çekerek, Başkan Donald Trump’ın İran konusunda izlediği siyasetin "izaha muhtaç" olduğunu vurguladı.

Milletvekilleri, söylemlerin karşılıklı olarak hafifletilmesi ve diplomatik kanalların yeniden açılması gerektiğine dikkat çekti.

Parlamento üyesi Nancy Pelosi ise konu hakkında, "Kongreden habersiz savaş ilan etme hakları yok" dedi.

Cumhuriyetçiler ise Bağdat’tan büyükelçilik personelinin ihtiyaten geri çekilmesini ve İran konusunda atılan adımları destekliyor.

"Trump, savunma bakanına 'İran’la savaş yok' dedi"

New York Times, Başkan Donald Trump’ın Savunma Bakanı Patrick Shanahan’a İran’la savaşmak istemediklerini söylediğini açıkladı.

Ayrıca Trump, sosyal medya sitesi Twitter’daki paylaşımında “İran yakında bizimle konuşmak isteyecek” ifadesini kullanmıştı.

....Different opinions are expressed and I make a decisive and final decision - it is a very simple process. All sides, views, and policies are covered. I’m sure that Iran will want to talk soon. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Mayıs 2019

ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.



Kaynak: CNN International, Reuters, AA

