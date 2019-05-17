Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasa tasarısı koalisyonu oluşturan partilerin oylarıyla Avusturya Ulusal Meclisinden geçti.

Yasanın başörtüsünü günlük yaşamda da yasaklamanın ilk adımı olduğunu söyleyen Avusturyalı bağımsız vekil Martha Bissmann, yasağı meclis kürsüsünde başörtüsü takarak protesto etti.

Aykırı davrananlara 440 euroya kadar ceza

Başta Avusturya İslam Cemaati olmak üzere, çeşitli sivil toplum kuruluşları yasanın, anayasanın eşitlik ilkesiyle çeliştiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine yasanın iptali için itirazda bulunacaklarını açıkladı.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar, başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır" ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 euroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Haç ve Kipa yasak değil

Aşırı sağcı hükümet, başörtüsü yasağının çocukların gelişimi ve uyum sürecine hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilmek istendiğini savunurken, hali hazırda neredeyse bütün okullarda bulunan Hristiyanlara ait haç sembolünün yasaklanmaması ve Yahudilerin kullandığı Kipa’nın yasağın dışında tutulması, Müslümanlara yönelik uygulanan ayrımcılığın en önemli göstergesi olarak yorumlandı.

Kaynak: AFP, AA