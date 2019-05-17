Kübalı yetkililer, ülkenin başkenti Havana’da geçtiğimiz yıl düşen ve içindeki 113 kişiden sadece birinin sağ kurtulduğu Boeing 737 kazasında, düşme sebebinin “büyük ihtimalle” kabin ekibinin hatası olduğunu açıkladı.

Küba Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, “Kaza büyük ihtimalle kabin ekibinin uygulamaları yüzünden gerçekleşti. Uçaktaki yük ve denge hesaplamalarının uygun bir şekilde yapılmaması, uçağın kontrolden çıkmasına ve daha kalkış aşamasındayken düşmesine sebep oldu.” ifadelerine yer verildi.

39 yaşındaki uçak, 18 Mayıs 2018’de havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, sonrasında uçağın kara kutusuna ulaşılmıştı.

Boeing şirketi konuyla alakalı açıklama yapmazken, uçuşu gerçekleştiren şirketin havacılık faaliyetlerinin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

