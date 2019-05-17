Polonya'da yaşayan Julia Slonska, Varşova kentindeki Swiss Valley Park'ta bulunan ve 200 yıllık olduğu açıklanan bi melek heykelini çekiçle parçaladı.

Videonun, 6 binden fazla takipçisi bulunan Slonska'nın daha fazla takipçi çekmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.

Videoda, melek heykelinin burnunun çekiçle parçalandığı ve videoyu çeken kişilerin de güldüğü görülüyor.

Tepkilerden sonra özür diledi

Takipçilerinin tepkisinden sonra videoyu kaldıran Julia Slonska, Facebook'tan özür dilediği bir açıklama yayınlandı.

"Çok aptalım. Beni neyin yönlendirdiğini, neden yaptığımı söylemeyeceğim, çünkü bu daha çok özel bir mesele, ama gerçekten herkesten özür dilemek istedim."

Kaynak: Kennedy News



