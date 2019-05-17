Kırmızı kravatı, üzerinde seçim sloganı yazan dev şapkası, telefonu ve gündeme damga vuran tartışmalı sözleri...

Haziran ayının ilk haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret edecek Donald Trump için protestocular yeni bir sürpriz hazırladı.

O süpriz, 4,9 metrelik Donald Trump robotu.

Altın bir tuvalete oturmuş ve cep telefonundan tweet atan dev heykelimsi robot, Trump’ın “Hile yok”, ‘cadı avı’, ‘yalan haber’, “Ben çok stabil bir dahiyim” gibi sözlerini de yüksek sesle söylüyor.

Robot, Jurassic Park’ta dinazorların tasarlanmasına danışmanlık yapan bilim insanı Don Lessem tarafından Çin'in Siçuan bölgesinde yapıldı ve gemiyle İngiltere'ye gönderildi.

Trump'ın bir önceki ziyaretinde de protestocular, 6 metre yüksekliğinde dev bir Trump balonu uçurmuştu.

Kaynak: Guardian