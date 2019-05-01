Dünyanın en büyük turizm pazarı olan Avrupa, Dünya Turizm Örgütü’ne göre 2018’de bir önceki yıla oranla %8’lik artışla 713 milyon uluslararası turist ağırladı.

Ancak bu artışla beraber turist yoğunluğu şehirlerin geleceğini tehdit eder hale geldi.

Turizm, önemli bir ekonomik kalem olarak düşünülse de bölgedeki aşırı tüketim, çevre kirliliği, yerel düzenin bozulması gibi problemler soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Venedik’e 38 milyon turist

Venedik, her yıl ortalama 25 milyon turist ağırlıyor. Bu rakamın 2025 yılında 38 milyona çıkması bekleniyor.





Şehir sakinleri, her dönem gelen kalabalık turist kitlelerinin bölgenin doğasını tehdit ettiği görüşünde. Özellikle turistlerin beraberlerinde plastik atıklar şehir doğasını olumsuz etkiliyor.

Turistler için giriş ücreti

Venedik’e gelen 25 milyon turistin 14 milyonu yalnızca bir gün için bu şehirde bulunuyor.

Ağırlıklı olarak kruz gemileriyle bölgeye gelen yabancı turistlerin şehre kayda değer bir getirisi bulunmuyor. Öyle ki, oluşturdukları kirlilik sebebiyle kimi turist gruplarının şehre yarardan çok zararı dokunuyor.

Bu durumu düzeltmek isteyen Venedik şehir yönetiminin Mayıs ayından itibariyle turistlerden şehre giriş ücreti tahsil edeceği açıklandı.

200 Euro'ya kadar ceza kesilebiliyor

Şehir düzeninin sağlanması için yönetim tarafından belirli kurallar konulmuş. Bu kurallara uymamanın sonucu ise para cezaları.

Venedik'e "saygı göstermeyen" turistlere kesilebilen para cezaları şöyle:

- Kanallarda ya da diğer su yollarında yüzmek ve suya dalmak: 450 Euro

- Sokakta mayo giymek ve üstsüz dolaşmak: 200 Euro

- Kuşlara yem vermek, yiyecek çöplerini yere atmak: 50-200 Euro

- Bisiklet sürmek: 100 Euro

Kaynak: The Guardian, BBC