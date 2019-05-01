Son 200 yılda kendi isteğiyle tahtı bırakan ilk imparator olan Akihito'nun yerine, oğlu Naruhito geçti.

30 yıldır tahtta olan imparator Akihito'nun ayrılmasıyla, Japonya'da bir dönem kapandı, yeni bir dönem başladı.

Yeni imparator ilk mesajında, babasının izinden gideceğini söyledi. Kendisini barışa adayacağını ve insanlara yakın duracağını vurguladı.

59 yaşındaki yeni imparator Naruhito, dünya barışıyla ilgili umudunu da dile getirdi.

Naruhito, Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk imparator.

Kaynak: TRT Haber