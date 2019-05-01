Tayland Çiang Rai'de yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 futbolcu çocuk ile 25 yaşındaki antrenörlerinin Tham Luang Nang Non mağarasından mucize kurtuluşu, online dizi ve film izleme platformu Netflix tarafından mini dizi haline getiriliyor.

Dizinin yönetmenliğini Jon M. Chu ve Nattawut Poonpiriya yapacak.

Netflix Uluslararası Orijinal İçerikler Direktörü Erika North, “Tham Luang mağarasındaki olayın inanılmaz hikayesinin yeniden anlatılmasını destekleyebilmekten büyük gurur duyuyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden, farklı hayatlarından insanları birleştiren evrensel temalar ve çok sayıda yerel tema da hikayede yer alacak." dedi.

Hikayeyi anlatan "Mağara" isimli bağımsız filminin ise çekimleri yeni bitti ve yıl içinde yayınlanması planlanıyor.

Tham Luang mağarasında neler olmuştu?

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

Kaynak: AP