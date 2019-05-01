İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili Bakanlık sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında müzakere çağrısında bulunan Musevi, Venezuela'nın geleceği için mevcut hükümetin siyasi görüşmeler yapması gerektiğini vurguladı.

Musevi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kaos ve kargaşanın hiçbir şekilde Venezuela'daki siyasi ihtilafların çözüm yolu olamaz. En iyi yol tüm taraflar arasındaki müzakere kanallarının işletilmesidir. Halkın sorunlarının çözümü, ülkenin gelişimi ve refahının sağlanması için Venezuela'nın meşru hükümetinin idaresinde siyasi görüşmeler yapılmalıdır."

Venezuela'daki darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu dün sabah sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşmıştı. Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık video ile halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir" açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetiminden de Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar gelmişti.

Kaynak: AA