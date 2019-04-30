Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, "sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini" askerlerin küçük bir darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı.

Rodriguez, sosyal medya hesabından, "Ordu içindeki hain bir grubun darbe girişimiyle mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DA MADURO'YA KARŞI DARBE GİRİŞİMİ...

Muhalif lider Juan Guaido ise başkent Karakas'ta, Lacarloda hava kuvvetleri üssünden açıklamalarda bulundu.

Etrafında bir grup askerle görülen Guaido'nın yanında, ev hapsi cezası bulunan başka bir muhalif lider Leopold Lopez'in de olması dikkat çekti.

Guaido'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler doğru kararı aldı ve Venezuela halkına güveniyor." ifadeleri kullanıldı.

Guido, Maduro iktidarını sona erdirme yolunda son aşamaya geldiklerini iddia etti ve orduya kendisini destekleme çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için halka çağrı

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.

Cabello, muhalefetin hava üssünü devralmadığını söyledi.

Venezuela'da neler oluyor?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters