Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Generel Halife Hafter’i destekleyen ülkeleri uyardı. Selame, Hafter’in, destekçilerinin düşündüğü kadar güçlü olmadığını belirtti.

Gassan Selame, Hafter’in demokrat olmadığını ve siyasi programının, Libyalıların çoğunluğu tarafından desteklenmediğini aktardı.

Gassan Selame, Hafter'in, 17'nci yüzyılda ABD'ye iç savaş sırasında liderlik yapan ve köleliği kaldıran eski ABD Başkanı Abraham Lincoln olmadığıni belirterek, “O Abraham Lincoln ve büyük bir demokrat değil ancak ülkeyi birleştirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Hafter, Trablus'a saldırı başlatmıştı

Libya'da, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Başkent Trablus'ta konuşlu ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ise karşı operasyon başlatmıştı.

General Hafter’in darbesiyle kurulan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin arkasında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya ve Fransa var.

UMH ise, Türkiye başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve birçok üye ülke tarafından destekleniyor.

Kaynak: AFP, AA