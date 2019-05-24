Milyarder Elon Musk'ın şirketi SpaceX, dünyanın büyük bir kesimine sürekli internet sağlayacak olan Starlink (yıldız bağlantısı) internet hizmeti için dünyanın yörüngesine yerleşecek 60 uyduyu taşıyan Falcon 9 roketini fırlattı.

Roket, Florida'daki Roket Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan gönderildi.

Falcon 9’un uzaya taşıdığı her bir uydunun 227 kilogram ile bugüne kadar uzaya gönderilen en ağır yük olduğu kaydedildi.

SpaceX'in uyduları uzaya fırlatmak için en az 12 defa roket göndereceği açıklandı.

Kaynak: Reuters, İHA