ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifasını açıklamasının ardından, Muhafazakar Parti liderliği için gösterilen favori adaylardan olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında açıklama yaptı.

Trump, "Farklı kişileri de tanıyorum ancak Boris'in iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu seviyorum. Seçileceğini bilmiyorum ama bence çok iyi bir adam, çok yetenekli bir insan" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da olumlu göründüğünü belirterek, Hunt'ı sevdiğini söyledi. Ancak Çevre Bakanı Michael Gove'un İran konusunda kendisini eleştirmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Buckingham Sarayı’ndan gelen yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump 3-5 Haziran tarihlerinde İngiltere’ye devlet ziyareti gerçekleştirecek. Trump, Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek.

Brexit krizi

İngiltere'de 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halk, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin, May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

Anlaşmanın haziran başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını aktaran İngiltere Başbakanı May, baskılar üzerine 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters