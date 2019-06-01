Honduras'ta protestocular, Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’e karşı yaptıkları büyük gösterinin ikinci gününde, başkent Tegucigalpa'daki ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısını yaktı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, göstericiler binanın girişini, yakıt doldurdukları bir düzine lastikle ateşe verdi.

Bir itfaiye yetkilisi, büyükelçiliğe giriş kapısı dışında bir zarar gelmediğini söyledi.

Protestocuların büyükelçiliğin dışında, "Amerikan çöpü, Amerikan çöpü" diye slogan attığı belirtildi.

Gösteriler, hükümet tarafından sağlık ve eğitim hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik alınan kararlara karşı düzenleniyor.

Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Hükümet ise reformların, işten çıkarmalara ve özelleştirmelere neden olacağı söylentilerini reddediyor.

Dünkü protestolarda ilk belirlemelere göre 25 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters