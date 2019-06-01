Harvard Üniversitesinden fahri doktora unvanı alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump’a eleştiriler yöneltti.

Hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağını söyleyen Merkel, “Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın” ifadelerini kullandı.

Berlin Duvarı’na atıf yapan Alman siyasetçi, “Neredeyse 30 yıl önce yıkılan bu duvar benim siyasi kariyerimin başlamasına vesile olmuştu” dedi.

Merkel ayrıca duvar imgesi üzerinden sözlerine devam ederek, “Duvarlar insanların zihinlerinde, aile fertleri arasında, farklı ten renklerinde. Ancak bunlar yıkılabilir” diye konuştu. Ayrıca yeni mezunlara “dünyayı başkasının gözünden görme”yi tavsiye etti.

Bu ifadeler Merkel'in, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikası ve Meksika sınırına örmeyi vaat ettiği duvara gönderme yaptığı şeklinde de yorumlandı.

Irkçılık tehlikesine dikkat çeken Merkel, küresel ısınma konusunda da uyarılar yaptı.

Kaynak: CNN International, Reuters