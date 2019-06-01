Singapur’da başlayan Asya Güvenlik Zirvesi’nde konuşan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Çinli teknoloji devi Huawei’in Çin devletiyle çok yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Shanahan, Washington’ın siber saldırılar ve fikri mülkiyet hırsızlığı konusunda endişeli olduğuna vurgu yaparak Huawei’e gönderme yaptı.

ABD yönetimi, Çinli şirketi devlet adına casusluk yapmakla suçlamış, şirket bu iddiaları reddetmişti.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızışmıştı.

Ticaret savaşı, geçtiğimiz aylarda durulma sinyalleri verse de son günlerde Huawei ile ilgili yapılan açıklamaların ardından yeniden alevlendi.

Silikon Vadisi'nin dev teknoloji şirketleri, Huawei ile ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Karar 90 gün süreyle askıya alınsa da iki ülke arasında tansiyon hala yüksek.

Kaynak: Reuters, AA