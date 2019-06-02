Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yakın askeri kaynaklara göre, UMH’ye bağlı hava savunma birlikleri, başkent Trablus’un güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürdü.

UMH ilerleme kaydediyor

BAE’ye ait İHA’nın düşürülmesi, UMH’nin eski Uluslararası Trablus Havalimanı'nı kontrol altına almak üzere saldırı başlatması, başkentin güneyindeki Yermük bölgesi ve havalimanı çevresinde ilerleme kaydetmesinin üzerine oldu.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.

Kaynak: Al Jazeera