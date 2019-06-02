Halihazırda gergin olan ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dünyaca ünlü Amerikan kargo şirketi FedEx, Çinli teknoloji devi Huawei’e ait kargoları belirtilen adres yerine ABD’ye götürmekle suçlandı.

Bunun üzerine Çin, FedEx şirketine soruşturma açıldığını duyurdu.

Suçlamayı kabul eden FedEx, Çin’de aktif kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden yayımladığı mesajda, “Az sayıdaki Huawei gönderisinin taşınmasındaki yanlışlık için özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Huawei sözcüsü ise, "FedEx'in neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Bunu onlara sormalısınız. Huawei spekülasyon yapamaz" dedi.

Sözcü ayrıca, ABD'li şirketle ilişkilerini gözden geçirdiklerini vurguladı.

Olayın, ABD’nin Huawei’i kara listeye almasının üzerine yaşanması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ayrıca Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Çinli şirketlere zarar veren yabancı firmaların “güvenilmez” etiketiyle listesinin tutulduğunu açıkladı.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için ilk olarak Mart 2018'de Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırması ile başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, zaman içinde karşılıklı vergi artışları ile kızışmıştı.

Silikon Vadisi'nin dev teknoloji şirketleri, Huawei ile ilişkilerini askıya aldıklarını ve ürün tedariki sağlamayacaklarını açıklamıştı.

Karar 90 gün süreyle askıya alınsa da iki ülke arasında tansiyon hala yüksek.

Kaynak: Reuters, AFP, AA