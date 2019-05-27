Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, birçok defa "Tek Çin ilkesinin Çin-ABD ikili ilişkilerinin temeli olduğunu" söylediklerini hatırlattı ve ABD hükümetinin herhangi bir bahaneyle Tayvan tarafıyla resmi temaslar kurmasına kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

Kang, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın hafta sonu Tayvan Dışişleri Bakanı David Lee ile ABD’de görüşmesine dair, "Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor, kesinlikle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kang ayrıca, herhangi bir şekilde "Bir Çin, Bir Tayvan" şeklinde "iki Çin" oluşturacak teşebbüslere de karşı çıktıklarını belirterek, "ABD’yi bir kez daha 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

ABD’nin Tayvan ile temaslarına son vermesi ve mevcut ilişkileri artırmaması çağrısı yapan Kang, iki ülkenin ikili ve bölgesel iş birliği alanlarını etkilememesi için Beyaz Saray’ın Tayvan meselesini uygun şekilde ele alması gerektiğini söyledi.

Tayvan'daki hareketlilik

Tayvan basını cumartesi günü, Tayvan Dışişleri Bakanı David Lee’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştüğünü duyurmuştu.

Washington yönetimi, geçen hafta Tayvan Boğazı'na 2 savaş gemisi göndermiş, Pekin yönetimi duruma tepki göstermişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Kaynak: AA