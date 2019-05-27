Dünya

Belçika'da Türk kökenli 7 aday milletvekili seçildi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:56 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:59

Belçika'da resmi olmayan sonuçlara göre 2'si federal milletvekili olmak üzere Türk kökenli 7 aday parlamentolara girmeye hak kazandı.

Belçika'da genel ve bölgesel seçimler dün Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle birleştirilerek yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkent Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi. Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türk kökenli aday oldu. Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu. Bölge parlamentoları Flaman Yeşiller'in (Groen) Anvers liste başı adayı ve Eş Başkanı Meryem Almacı, katıldığı bölge seçimlerinde Flaman Parlamentosunda yer almaya hak kazandı. Brüksel Bölge Parlamentosunda ise Valon Sosyalistlerden (PS) Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez milletvekili olmayı başardı. Kaynak: AA

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