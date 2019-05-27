Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyareti sırasında Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadıkları yönündeki sözlerine dair açıklama yaptı.

Bir süredir ABD’den, iki ülkenin bazen anlaşmaya çok yakın, bazen ise anlaşmaya ulaşmada zorluklar olduğu yönünde açıklamalar yapıldığını belirten Sözcü Kang, "Başından beri herhangi iki ülke arasındaki farklılıkların dostane istişareler ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çin-ABD arasında ticaret müzakerelerinin karşılıklı saygı ve fayda temelinde olması gerektiğinde ısrar ediyoruz" dedi.

Donald Trump, Tokyo’da gün içinde yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadığını ancak iki ülkenin günün birinde bir anlaşma imzalayabileceği ihtimalini açık bıraktığını vurgulayarak, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Biz bir anlaşma yapmaya hazır değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, gelecek ay Japonya'da yapılacak G-20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmeyi umduğunu dile getirmişti.

Çin ve ABD'nin son tarife misillemeleri

ABD Başkanı Trump 8 Mayıs'ta, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükselttiğini duyurmuş, Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ile 25 arasında ilave gümrük vergisi getirildiğini açıklamıştı.

Vergiler 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin "ticaret savaşı", ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçramıştı.

Kaynak: AA