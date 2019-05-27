İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde, Maida Vale adlı yerleşim biriminde soygun yaşandı.

Olay sırasında civarda bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, baştan aşağı siyah giyinmiş soyguncuların ellerindeki çantalarla kuyumcudan çıktıkları görüldü.

Kaçmaya çalışan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen motosikletli kişilerin motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Aynı motosiklete birden fazla kişi binmeye çalışınca ortada kalan bir soyguncu, çevredekiler tarafından yakalandı ve darbedildi.

Olay sonrası polis, soyguncuların en az 8 kişi olduğunu ve bunların 3'ünün yakalandığını açıkladı.

Kaynak: DHA