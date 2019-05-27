Başkent Cezayir'in 500 kilometre doğusundaki Yavrir Dağı çevresinde yaşayan halk, ramazan ayında iftar yapmak için dağda yanacak ateşi bekliyor.

Bölge halkı, yüzyıldan fazla bir süredir devam eden bu gelenekten, gelişen teknoloji ve iletişim araçlarına rağmen vazgeçmeyi düşünmüyor.

Yavrir Dağı’nda 26 senedir ateş yakarak iftar vaktinin başladığını haber veren Salih Rakidi’nin yolculuğu akşam ezanından yarım saat önce başlıyor.

Salih Rakidi, yanına biraz benzin, yakmak için ot ve tutuşturmak içinde kibrit alarak yola koyuluyor.

Yaklaşık 600 metre yürüdükten sonra bölge halkının ramazan ateşi yakılması için özel olarak belirlediği Yavrir mağaraları bölgesine varıyor Salih Rakidi. Burada hazırlıklarını tamamlıyor ve ezan sesinin duyulmasıyla birlikte ramazan ateşini yakıyor.

Yüzyıldan fazla bir süredir devam ettiriliyor

Yavir Dağı’nda 26 yıldır "ramazan ateşi"ni yakan Salih Rakidi, bu geleneğin 1916 yılından itibaren sürdürüldüğünü söyledi.

Şu ana kadar ateş yakma nöbetini 5 kişinin üstlendiğini belirten Salih Rakidi, her birinin ortalama 20 sene bu ateşi yaktığını anlattı.

Salih Rakidi, ramazan ateşinin nasıl ortaya çıktığını ise şu sözlerle ifade etti:

"Bölge halkı ramazan ayında ve dini bayramlarda ezan sesini duymakta zorlanıyor. İletişim de gelişmediği için vakitleri tam olarak öğrenemiyorlar. Bunun üzerine hızlı ve kapsamlı bir iletişim fikri olan ramazan ateşi ortaya çıkıyor."

Kaynak: Al Jazeera