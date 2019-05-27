Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Japonya’da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın petrol ihcaratına yönelik yaptırımlarının nedeninin, “İran’a zarar vermek” değil, "İran'ın nükleer silahlara erişimini engellemek" olduğunu söyledi.

İran hükümetini eleştiren Trump, ülkeyi Orta Doğu'daki tüm saldırıların arkasında olmakla suçladı ancak ABD’nin ülkede rejim değişikliğine yönelik bir amacı olmadığının altını çizdi.

Trump, İran’ın büyük bir ticari potansiyeli olduğunu ve ülkenin nükleer silahlanmayı bırakması durumunda onları tekrar “ticari arenaya alarak, neler yapabileceklerini görmek istediğini” belirtti.

Japonya ziyareti

4 günlük resmi ziyaret için Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Trump, İmparator Naruhito ile 1 Mayıs'ta tahta çıktığından bu yana bir araya gelen ilk devlet lideri oldu.

İmparotor Naruhito ile görüşmesinin ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Akasaka Sarayı'nda görüşen Trump, Abe ile "birbirlerini çok iyi anladıklarını" belirtti.

Trump ayrıca, "(ABD-Japonya arasındaki) Ticaret dengesizliği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA, AA