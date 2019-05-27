Japonya’da yeni imparatorla birlikte başlayan Reiwa dönemini kutlamak üzere dört günlük bir ziyaret için ülkede bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve profesyonel golfçü Isao Aoki ile Tokyo’da golf oynadı.

Ardından Ryogoku Kokugikan sumo arenasına giden Trump, bir sumo karşılaşmasına katılan ilk ABD Başkanı olarak turnuvayı izledi.

Karşılaşmanın sonunda terlik giyerek ringe çıkan Trump, 137 cm ve 30 kilo ağırlığındaki kupayı karşılaşmanın galibi Adanoyama’ya sundu.

Abe ve Trump, bugün gündemdeki konuları ele alacakları bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Reuters, AFP