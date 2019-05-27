ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere silah satışında kongre onayını devre dışı bıraktı, tartışmanın fitilini ateşledi.

Trump’ın acil durum yetkisini kullanarak silah satışının önünü açmasına ABD’li siyasetçiler tepki gösterdi.

"Karar kongrenin gücüne zarar verecek"

Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, kararın, gelecekte kongrenin itibar ve gücüne zarar vereceğini söyledi.

ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Bob Menendez ise “İnsan haklarını savunmak yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere destek vermesi, beni hayal kırıklığına uğrattı.” İfadelerini kullandı.

Senatör Chris Murphy de Trump’ı hedef aldı.

"Başkan Trump'ın kaçış yolları kullanmasının ana sebebi Kongre'nin bu satışa asla izin vermeyecek olmasıdır. Şu an Suudilere Yemen'e atacakları bombaları vermemiz için yeni bir 'acil durum' sebebi yok ve bunu yapmak yalnızca buradaki insani krizi arttırır."

Trump'ın acil durum kararı

ABD Başkanı Trump 26 Mayıs’ta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere silah satışında kongre onayı devre dışı bırakan 'acil durum' yetkisini kullanmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Kararın ardından 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının kongre denetimi olmaksızın tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber