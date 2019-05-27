Katar resmi haber ajansı QNA'e göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye gönderdiği davet mektubunu KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani tarafından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye teslim etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman, 18 Mayıs'ta KİK üyesi ülkeler ile Arap ülkeleri liderlerine, Mekke'de 30 Mayıs'ta iki olağanüstü zirve düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Kral, söz konusu zirve kararını, 12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisinin sabotaja uğraması ve 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'daki iki pompa istasyonuna saldırı düzenlenmesinin akabinde almıştı.

Kaynak: AA