Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Fuceyra Limanı'ndaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

Gemilerin 2'si Suudi Arabistan'a ait

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Falih yaptığı açıklamada, ülkesine ait 2 kargo gemisinin El-Fuceyra Limanı'nda saldırıya uğradığını duyurdu.

İran soruşturma istedi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ise, BAE'nin El-Fuceyra Limanı'nda meydana sabotajların, körfez ülkelerinin güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de BAE'nin El-Fuceyra Limanı'nda meydana gelen sabotajı değerlendirdi.

Musevi olayı, "üzücü ve endişe verici" olarak değerlendirirken, sorumluların bulunması için soruşturma yapılmasını talep etti.

Fuceyra Limanı, Hürmüz Boğazı'na 70 mil uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA, Reuters