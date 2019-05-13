Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald

Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Haziran'da Japonya'da düzenlenecek G20 liderler zirvesinde bir araya gelmelerinin ve ticaret anlaşmasını müzakere etmelerinin büyük olasılık olduğunu söyledi.

Fox TV'nin bir programına konuk olan Kudlow, Pekin'in son birkaç haftada önceden verdiği bazı taahhütlerden geri adım attığını ve bunun bir ticaret anlaşmasına varılmasını engellediğini ifade etti.

Çin'in ABD'ye misilleme olarak gümrük tarifelerini yükseltmesini beklediklerini ifade eden Kudlow, Çin ve ABD arasında gümrük tarilerinin yükseltilmesinden her iki tarafın da sıkıntı çekeceğini vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı da, Çin mallarının ithaline ABD tarafından konulan ek gümrük vergisinden sonra Çin'in de gerekli karşı önlemleri alacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamadsında şöyle denildi:

"Çin-ABD üst düzey ekonomik ve ticari müzakerelerin 11. raundu şu anda ilerlemektedir. Çin, iki ülkenin birbiriyle orta bir noktada buluşabileceğini ve mevcut sorunları işbirliği ve müzakere yoluyla çözmek için ortak çabalar göstereceğini ummaktadır."

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak mutabakatın ardından Trump, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Ticaret savaşında ikinci perde

ABD Ticaret Temsilciliği, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Trump'ın Washington'daki üst düzey ticaret yetkilileri arasındaki iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseleceğini açıkladı.

Trump ise, Çin'i anlaşmayı ihlal etmekle suçladı ve anlaşmaya varılmazsa Pekin'in bedelini ödeyeceğini belirtti.

Kaynak: DHA, AA