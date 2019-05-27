Fransa'da hükümet politikalarını protesto etmek için ortaya çıkan sarı yelek hareketinin Avrupa genelinde etkisi artıyor.
Sarı yelekliler bu kez Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapıldığı gün toplumsal eşitsizliği protesto etmek için toplandı.
Bazı protestocuların barikatları kırarak seçimlerin yapıldığı binalara girmeye çalışması sonucu arbede yaşandı.
Polis göstericilere biber gazı ile karşılık verdi.
Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, yaklaşık 350 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AP