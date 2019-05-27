Dünyanın en büyük nükleer enerjili buzkıranı Ural, geçtiğimiz hafta sonu suya indirildi.

St. Petersburg’da yapılan törenle suya indirilen geminin 2022’ye kadar eksiklerinin tamamlanması planlanıyor. Ardından devlet şirketi olan Rosatom’a devredilecek.

Kuzey Buz Denizi’nde faaliyet yürütmesi amacıyla tasarlanan gemi, ülkenin diğer iki büyük buzkıranı ile birlikte çalışma yapacak.

Devlet Başkanı Vladimir Putin nisan ayında yaptığı açıklamada, kutup bölgesindeki trafiği artırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Putin ayrıca, 2035 yılına kadar 9’u nükleer enerjili, toplam 13 buzkıranın aktif olacağını aktarmıştı.

Kaynak: The Independent