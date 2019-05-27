Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan dün, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, Sudan ile ilişkilerin yanı sıra Abu Dabi ile Riyad yönetimlerinin Sudan'a yaptığı son ekonomik yardımlar konusu da ele aldı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan görüşmede, hassas dönemden geçen Sudanlılar arasında diyaloğun önemini vurguladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan cumartesi günü Mısır'a gitmiş ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştü.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun yönetime el koymasının akabinde BAE ve Suudi Arabistan, Askeri Geçiş Konseyine desteğini açıklamıştı.

Ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Sudan'a insani yardımda bulunmuş, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi ile iletişime geçmişti. BAE Abu Dabi Kalkınma Fonu da "Sudan'ın parasal ve finansal istikrarı için" daha önce vadeli olarak vereceklerini açıkladıkları 250 milyon doları Sudan Merkez Bankasına aktarmıştı.

Kaynak: AFP