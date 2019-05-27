Etiyopya'nın Somali sınırında yer alan Ogaden bölgesindeki hapishanenin ismi işkenceyle gündeme gelen eski müdürü Hassan Ismail Ibrahim tutuklandı.

Birçok mahkumun ayrılıkçı Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi’nde faaliyet göstermekten dolayı tutulduğu hapishane için bir süredir işkence iddiaları gündemdeydi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ile görüşen eski mahkumlar, hapishanede yapılan işkenceler sonucu bazı mahkumların hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İddialar üzerine yetkililer hapishanenin kapatılarak müzeye dönüştürülmesi kararını almışlar, Etiyopya’nın Somali bölgesi yeni başkanı Mustafa Omer ise işkenceye izin verenlerin takip edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: BBC International