Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Ramallah’taki Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması'nın siyasi kısmının uygulanması için birçok adım attıktan sonra, ABD’nin bu toplantı ile hedefi, anlaşmanın ekonomik kısmının uygulanmasıdır" denildi.

Açıklamada, planın siyasi kısmının uygulanmasının, "Filistin halkının, ulusal, meşru ve devredilemez haklarının yok sayılmasını kalıcı hale getirecek bir dizi karar ve adımla başladığı" aktarıldı.

FKÖ’nün açıklamasında ayrıca, “Filistin halkı adına pazarlık etmek için kimsenin görevlendirilmediği” ifade edildi.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahrey'in başkenti Manama'da düzenlenecek çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" denilmişti.

Kaynak: Reuters