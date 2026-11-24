Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak etkili olacak.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

19 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Vatandaşların özellikle kuvvetli yağış, kar yağışı ve rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Rize'de karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon için kuvvetli rüzgar, kar ve yağış uyarıları yapıldı.

Aksaray, Bartın, Düzce, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas ve Zonguldak da yağış uyarısı yapılan iller arasında yer aldı.

Kuvvetli yağış ve kar bekleniyor

Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendiriliyor.

Vatandaşların yağış anında görüş mesafesinde azalma, yollarda su birikintisi ve yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.