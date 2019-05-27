El değmemiş plajları, rengarenk evleri, arabaları ve hareketli rumba dansı...

Küba bu eşsiz güzellikleriyle her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırlıyor.

Ancak Küba'yı ziyaret noktası yapan bir başka özellik daha var: Kanser tedavisi.

Ülke, çok hızlı gelişen bir biyoteknoloji endüstrisine ev sahipliği yapıyor.

5 binden fazla hastaya uygulandı

Küba'da yüksek oranda akciğer kanseri yaşanması nedeniyle, araştırmacılar 1990'ların ortalarında akciğer kanseri aşısı üzerinde çalışmaya başladı.

Bazı çalışmaların sonucunda CIMAvax-EGF (Epidermal büyüme faktörü) aşısı akciğer kanseri için uygulanmaya başladı.

CIMAvax kanser tedavisi, hastanın bağışıklık sistemini uyararak EGF’yi durdurmaya, kandaki EGF'yi azaltmaya ve kanser hücrelerinin yaşamasını engellemeye çalışıyor.

2011 yılından beri Kübalılara ücretsiz sunulan bu tedaviyi alan hastaların sağ kalım süresinde artış sağlandı ve dünyada 5 binden fazla hastaya uygulandı.

Cimavax şu anda Küba, Kolombiya, Peru, Bosna Hersek ve Paraguay'da kullanılıyor.

ABD'deki Roswell Park Kanser Enstitüsü de klinik deneylere giren ilk Küba patentli ilaç oldu.

Hastaların erken sonuçlarda tedaviye olumlu sonuç verdiği gözlendi.

Araştırmalar, aşının yüksek riskli hastalara 18 yıl daha yaşam süresi sunabileceğini gösterdi ve diğer kanser türlerinde de tedavi sağlayabileceği umut ediliyor.

"Aşıyı alan ve 10 senedir hayatta olan hastalarımız var"

Akciğer kanseri aşısını geliştiren Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi Direktörü Prof. Dr. Agustin Lage Davila, aşının kombine tedavilerle kullanılması üzerine çalışma yürütüldüğünü belirterek, aşıyı alan popülasyonunun tamamında ortalama ömrün 6 ay uzadığını, aşıyı alan ve 10 senedir hayatta olan hastaları olduğunu açıkladı.

Önleyici değil, tedavi edici

Aşının önleyici nitelik taşımadığını ve tedavi amaçlı yapıldığını vurgulayan Davila, "Bu önemli. Çünkü genellikle önleyici diye basında yer aldı. Aşımız, tedaviye yönelik. Yani hastalık geliştikten sonra uygulanıyor." dedi.

"Başka ürünlerle kombinasyonları üzerinde duruluyor"

Aşının 3. ve 4. evre hasta grubunda uygulandığını, bu tedavi için yurt dışından da çok sayıda kişinin ülkelerine geldiğini anlatan Davila, "Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu tarafından, yurt dışından tedavi için ülkeye gelenler koordine ediliyor. Latin Amerika ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerden hasta geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den kanser tedavisi için iş birliği adımı

Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının üretimi konusunda çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından, yerlileşme ve millileşme hedefleri doğrultusunda uluslararası ikili iş birliklerine hız verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cenevre'de düzenlenen 2. Dünya Sağlık Asamblesi'ndeki temasları kapsamında, Küba, Portekiz, Irak, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Endonezya ve Çekya Sağlık Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Endonezya Sağlık Bakanı Nila Moeloe ile iki ülke arasında "Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşması", Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolpanbayev ile "2014 tarihli İş Birliği Anlaşması'nın Ek Protokolü" imzalandı.

Türkiye ile Küba arasında çalışma grubu oluşturuluyor

Küba ile 27 Ekim 2018'de Ankara'da imzalanan mutabakat zaptının ardından irtibatlar hız kazandı.

Bakan Koca'nın, Cenevre'de Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, enfeksiyonlara karşı aşılar, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında Çalışma Grubu oluşturulması kararı alındı.

Özellikle inovatif molekül geliştirme ve onkoloji çalışmalarında önemli tecrübeye sahip olan Küba'dan üst düzey bir heyet, bu hafta Türkiye'ye gelecek. Küba ilaç kurumu BioCubaPharma Başkanı ve kurum temsilcileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: Usa Today, CGTN America, Latin Times, AA