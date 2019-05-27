Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somali’yi kıtada yok sayan “yanlış” ve “kabul edilemez” haritanın farkına varılır varılmaz kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, haritanın sitede nasıl yer aldığıyla ilgili bilgi verilmezken, “Bu hadisenin yol açtığı herhangi bir karışıklık ve yanlış anlamadan ötürü samimi şekilde pişmanlık duymaktayız” denildi.

Somaliland haritada bağımsız

Harita, sosyal medyada pek çok Somalilinin tepkisiyle karşılaştı ve Etiyopya’nın yayılmacı politikasının bir tezahürü olarak yorumlandı.

Somali’nin özerk bölgesi ve Etiyopya’nın yakın ittifak içerisinde olduğu Somaliland’in haritada bağımsız olarak gösterilmesi ise dikkat çekti.

Somali sınırlarının göründüğü harita

1970'lerin sonunda Somali devletinin, Etiyopya'nın bugünkü Somali eyaleti (Ogaden) topraklarını kendisiyle birleştirme çabasından ötürü iki ülke arasında Ogaden Savaşı çıkmıştı.

Etiyopya'nın Somali eyaletinde uzun yıllardır bölgenin Somali'yle birleşmesini ya da bağımsızlığını savunan gruplar faaliyet yürütüyor.

Kaynak: AA, Somalia Today