Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, farklı ülkelerden gelecek 3 yolcuyu taşıyan uçaklar hava takip sistemi üzerinden takibe alındı. Uçakların havalimanına iniş yapmalarının ardından hem şüpheli yolcular hem de beraberindeki bagajlar gözetim altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Çocuk kitaplarının arasında uyuşturucu bulundu

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen ilk yolcu durdurularak sırt çantası x-ray cihazıyla tarandı. Narkotik dedektör köpeği de yolcunun çantasındaki çocuk kitaplarına tepki verdi.

Bunun üzerine açılarak aranan kitapların kapaklarının altında özel bir yöntemle gizlenmiş levhalar halinde uyuşturucu bulunduğu saptandı.

Operasyonda uyuşturucu kuryesinin taşıdığı çocuk kitaplarının içerisinde toplam 4 kilogram kokain ele geçirildi.

Çantalara gizlenmiş 3'er kilogram uyuşturucu

Etiyopya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcunun bagajlarında ve beraberindeki çantalarda yapılan kontrollerde sırt çantası içerisindeki kol çantaları, ekiplerin dikkatini çekti.

X-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpekle kontrol edilen çantaların astarının altında yaklaşık 3 kilogram kokain ele geçirildi.

İspanya'dan Türkiye'ye gelen bir diğer şüpheli yolcu da pasaport kontrolünün ardından durduruldu, sırt çantası arandı. Sırt çantasının astarı altına gizlenmiş 3 kilogram ağırlığında esrar ele geçirildi.

Aynı uçakta 2 kurye yakalandı

Son operasyonda ise aynı uçakta seyahat eden iki kurye ekiplerin analizi sonucu riskli görülerek gözetim altına alındı.

Kuryelerin beraberindeki bagajlar dedektör köpekle arandı. Bagajların tabanlarında özel olarak oluşturulan gizli bölmelerde toplam 1,3 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonun devamında uyuşturucunun teslim edileceği kişinin evinde yapılan aramada da 1,7 kilogram esrarla 5 adet uyuşturucu hap bulundu.

4 ayrı operasyonda yaklaşık 13 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.