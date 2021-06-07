Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hadımköy'de trafik kazası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul TEM otoyolunda tır ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır ile seyir halindeki otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası otomobil bariyer ile tır arasında sıkıştı. Yarlı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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