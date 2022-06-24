Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. Hemen ardından denetimler de başladı.

Veteriner ekipleri, hayvanların bulunduğu çiftlikleri tek tek gezdi, hayvanları kontrolden geçirdi.

Sağlıklı hayvanlara "uygundur" küpesi takılıyor

Kurbanlıkların sağlık belgeleri incelendi, dişlerine bakıldı. Herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığı kontrol edildi.

Veteriner Kaan Yılmaz, "Veteriner hekimlerimiz genel sağlık kontrollerini değerlendirdikten sonra işin dini tarafındaki kısmı var. Yani hayvanların uzuvlarının tam olması, herhangi bir sakatlıklarının ya da kurbana mani hallerinin bulunmaması yönünden de değerlendirme yapıyorlar" dedi.

Sağlıklı ve kurban olmasında bir sakınca bulunmayan hayvanlara “kurbanlığa uygundur” küpesi takıldı.

Çiftlikler ilaçlanıyor, hastalığın önüne geçiliyor

Çiftliklerde hijyen kurallarına da dikkat ediliyor.

Kurban çiftliklerinde bulaşıcı hastalık ve karasinek oluşumunu önlemek için belediye ekipleri düzenli olarak ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Yapılan denetim ve dezenfeksiyon işlemlerinden çiftlik sahipleri de oldukça memnun.

Kurban çiftliklerinde hem denetimler, hem de ilaçlama işlemleri bayrama kadar devam edecek.