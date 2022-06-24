Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Kocaeli'de sağanak sonrası hortum çıktı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kandıra ilçesinde sahil kesiminde aralıklarla sağanak etkili oldu.
Cebeci Mahallesi açıklarında ise hortum meydana geldi.
Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.
Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: Cep Telefonu Kocaeli Sağanak
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