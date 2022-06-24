Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mahalleliler drift yapan aracı devirdi
Ankara’da yüksek sesle müzik dinlediği ve cadde ortasında sürekli drift yaptığı iddia edilen sürücüye sinirlenen mahalle sakinleri, aracı durdurarak devirdi.
İddiaya göre, Mamak İlçesi Demirlibahçe Mahallesi 130. Cadde’de mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti.
Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi. Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.
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