Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA
Bartın'da sağanak: Evler ve yollar su altında kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düşerken, yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak etkili oldu.
Meteoroloji’nin verilerine göre 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düştü.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmur nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.
Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken suda araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ve Bartın Belediyesi ekipleri yollarda, su basan yerlerde çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
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