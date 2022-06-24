Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı illerden biri olan Bartın’da sağanak etkili oldu.

Meteoroloji’nin verilerine göre 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Yağmur nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.

Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken suda araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ve Bartın Belediyesi ekipleri yollarda, su basan yerlerde çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]