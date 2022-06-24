Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da anne ve iki çocuğu paraşütte asılı kaldı
Antalya'nın Belek ilçesinde tatil yapan anne ve iki çocuğu tekneye bağlı paraşüt ile havalandı. Teknenin karaya oturmasıyla aile havada asılı kaldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Belek'te tatil yapan aile tekneye bağlı bir paraşüte bindi. Teknenin karaya oturmasıyla anne ve iki çocuğu havada kaldı.
Aileyi indirmek için halat tekneden söküldü, otelde tatil yapan 50 kişilik grup, aileyi uçurtma gibi havada sabit tuttu.
Havada bir süre sürüklenen anne ve çocukları uzun uğraşlar sonucu otelin bahçesine indirildi.
O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasına yansıdı.
Etiketler: Antalya
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