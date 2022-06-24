Belek'te tatil yapan aile tekneye bağlı bir paraşüte bindi. Teknenin karaya oturmasıyla anne ve iki çocuğu havada kaldı.

Aileyi indirmek için halat tekneden söküldü, otelde tatil yapan 50 kişilik grup, aileyi uçurtma gibi havada sabit tuttu.

Havada bir süre sürüklenen anne ve çocukları uzun uğraşlar sonucu otelin bahçesine indirildi.

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamarasına yansıdı.