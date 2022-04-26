Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam ettiler
Şişli'de bilgisayar deposuna giren hırsızlar 250 bin liralık bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar, vatandaşların ''polisi geliyor, bekleyin'' demelerine aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde hafif ticari araç ile sokağa giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bilgisayar deposunun önüne yanaştı. Yüzleri maskeli 3 kişi levyeyle bilgisayar deposunun kepengini açtı.
Hırsızlar bir dakikada 250 bin liralık bilgisayarı araca yükledi. Hırsızları fark eden vatandaşlar balkona çıkarak hırsızları ''polis geliyor, bekleyin'' diyerek uyardı.
Hırsızlar ise vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. 3 hırsız çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı.
O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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