İstanbul'un Şişli ilçesinde hafif ticari araç ile sokağa giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bilgisayar deposunun önüne yanaştı. Yüzleri maskeli 3 kişi levyeyle bilgisayar deposunun kepengini açtı.

Hırsızlar bir dakikada 250 bin liralık bilgisayarı araca yükledi. Hırsızları fark eden vatandaşlar balkona çıkarak hırsızları ''polis geliyor, bekleyin'' diyerek uyardı.

Hırsızlar ise vatandaşlara aldırış etmeden hırsızlığa devam etti. 3 hırsız çaldıkları malzemeleri araca yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı.

O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.